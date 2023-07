São Paulo deve ter menor temperatura do ano nesta terça (4), com sensação de 6°C

São Paulo

A Defesa Civil paulista emitiu alerta para baixas temperaturas, ao menos, até esta quarta-feira (5) na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta terça-feira (4), a temperatura poderá cair para até 8°C na média da cidade de São Paulo, mas com sensação térmica de 6°C.

A expectativa é que a capital paulista registre recorde de frio no ano. A menor marca até agora foi constatada na madrugada do dia 17 de junho, com média de 8,5°C —com 4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros, localizada na divisa entre as duas subprefeituras da zona sul.

Pessoa em situação de rua se enrola em cobertor na praça do Patriarca, no centro da cidade de São Paulo - Bruno Santos - 19.mai.22/Folhapress

A máxima não deve passar de 22°C nesta terça e não há previsão de chuva na capital paulista, pelo menos até a próxima sexta-feira (7). Os percentuais mínimos de unidade do ar ficarão em torno de 45%, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul, fazendo com que as mínimas variem entre 6°C e 10°C na média do estado, afirma a Defesa Civil.

Por causa da ameaça de frio recorde, o governo estadual anunciou que novamente vai transformar parte da estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, em abrigo emergencial na região central paulistana. O espaço tem capacidade para abrigar até cem pessoas por dia, entre as 19h e as 8h da manhã do dia seguinte, e será equipado com colchões e cobertores.

No local também serão distribuídos roupas de frio, meias e sacos de dormir, além marmita no jantar e fichas para café da manhã no restaurante Bom Prato da rua 25 de Março.

As pessoas em situação de rua poderão levar seus pets, mas o abrigo não comporta grandes volumes, como carroças ou carrinhos, avisa o governo.

Também no centro de São Paulo, a Sefras (Ação Social Franciscana) está com cem vagas de pernoite para homens no Chá do Padre (rua Riachuelo, 268, Sé) e outras 50 na Casa Franciscana (rua Otto de Alencar, 270, Liberdade). O local funciona para abrigar pessoas em situação de rua nestas noites frias entre as 19h e as 6h30. O espaço tem camas e cobertores, jantar e café da manhã. No Chá do Padre há ainda espaço para banho.

"No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia", afirma a Defesa Civil. "Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio, por isso, mantenha-os agasalhados."

De acordo com a agência Climatempo, as primeiras horas desta terça serão geladas em São Paulo em outros regiões do Sudeste, como no Rio de Janeiro e em parte do centro-sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte.

Há possibilidade de geada ao amanhecer em São José dos Campos, na Serra da Mantiqueira. Em seu alerta para baixas temperaturas, a Defesa Civil afirma que os termômetros podem cair para 6°C nesta região do estado.

A Defesa Civil ainda alerta para frio nas regiões de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, com mínimas entre 8°C e 10°C.

No litoral, os termômetros vão oscilar entre 12°C e 24°C em Santos, na Baixada Santista, e entre 10°C e 23°C em Ubatuba, com previsão de chuva para toda a terça-feira.