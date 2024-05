Encosta de barragem pode desabar e formar onda em São Francisco de Paula (RS)

São Paulo

Moradores do entorno da UHE (Usina Hidrelétrica) Bugres/Barragem Salto, em São Francisco de Paula (RS), foram orientados pela Defesa Civil e pela prefeitura da cidade a sair da região com urgência devido ao risco de deslizamento da encosta.

Caso ocorra, o deslizamento provocaria ondas às margens do reservatório, atingindo casas nas áreas costeiras do rio Caí.

Carros submersos em um pátio do Departamento de Trânsito do Estado após enchentes em Eldorado do Sul (RS) - Amanda Perobelli/Reuters

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a barragem do Salto opera com status de emergência depois do expressivo volume de chuva na região norte do estado. O nível de emergência significa risco de ruptura iminente, o que exige providências para preservar vidas.

No início da noite desta segunda-feira (13), veículos da Defesa Civil passaram pelas regiões que podem ser afetadas e fizeram o alerta por meio de alto-falantes.

Nas redes sociais, o prefeito Marcos Aguzzoli (PP) apelou para os moradores deixarem a região. "Por precaução somos obrigados a pedir que vocês evacuem o Salto", disse.

Segundo a Defesa Civil do estado, 450 dos 497 municípios foram afetados pelas enchentes até a noite desta segunda (13), e mais de 2,1 milhões de pessoas sofrem as consequências. Dessas, 538 mil estão desalojadas e quase 80 mil estão em abrigos. A catástrofe deixou 147 mortos e 127 desaparecidos, segundo o balanço mais recente.