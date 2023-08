Do ambulatório, peão acompanha disputa que valeu título de montarias em touros em Barretos

Barretos

Segundo competidor a montar na etapa final do circuito da PBR (Professional Bull Riders) em Barretos neste domingo (20), o goiano Jean Pereira, 27, acompanhou do ambulatório médico boa parte da disputa que o consagrou campeão brasileiro da Festa do Peão de Boiadeiro.

Ao alcançar 87,5 pontos, de 100 possíveis, ele se ajoelhou, ergueu os braços, apontou as mãos para o céu e, em seguida, foi para o ambulatório ser atendido devido a uma lesão que resultou em pontos no cotovelo direito.

O peão goiano Jean Pereira, 27, que conquistou o título do circuito nacional da PBR, em montaria na Festa do Peão de Barretos - Alberto Gonzaga/Divulgação

De lá, acompanhou peões caírem, enquanto outros conseguiam parar os oito segundos exigidos sobre os touros, mas sem ameaçar sua liderança na competição, que teve 26 etapas e foi iniciada no segundo semestre do ano passado.

O título valeu ao peão um prêmio de R$ 100 mil, no primeiro dos três rodeios que serão realizados até o dia 27 na festa de Barretos (a 423 km de São Paulo), principal evento do gênero no país.

O peão de Crixás não é um novato no cenário dos rodeios. Só neste ano disputou 21 provas, em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal e, segundo dados da PBR, conseguiu parar nos animais em 59 das 88 montarias, índice de 67% de sucesso e que renderam até aqui US$ 40.668 dólares em prêmios (R$ 202,2 mil, ao câmbio da última sexta).

"Foi o terceiro ano em Barretos, ano passado fui finalista, trabalhei muito para esse título, já que a pressão é maior em Barretos", disse o peão após o título. Sua preparação conta com uma equipe formada por personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo.

A meta do competidor agora é ser campeão mundial nos Estados Unidos, caminho trilhado por outros brasileiros, como seu técnico, o tricampeão mundial Adriano Moraes.

Já o campeão da etapa de Barretos foi Eric Domingos, 24, que também foi o atleta revelação da temporada.

Além de Pereira, pelo menos outros três peões sofreram lesões durante a disputa. Para a final deste domingo, cada um escolheu os touros conforme sua posição no ranking nacional.

Gabriel Morais, 22, de São Francisco de Sales (MG), teve a chance de levar o título, mas foi desclassificado e terminou a disputa na terceira posição. Ele, que precisava de uma montaria de 89,5 pontos, conseguiu ficar os oito segundos sobre o touro e chegou a ajoelhar em agradecimento, mas tocou com a mão que não segurava a corda no animal, o que é proibido, e ficou sem nota.

COMO É A NOTA

Na montaria em touros, o peão segura a corda com uma das mãos. A outra não pode tocar em nada, nem no próprio corpo. Na avaliação, os juízes levam em consideração o grau de dificuldade que o touro impõe ao peão.

Quanto maior a dificuldade, melhor a nota, desde que resista ao tempo regulamentar, que é de oito segundos. Se o peão não ficar oito segundos sobre o animal, a nota será zero.

Caso consiga cumprir o tempo, ele e o touro são avaliados, cada um, com notas de 0 a 50. A soma é a nota final do competidor.

Além das finais da PBR, Barretos receberá as finais da LNR (Liga Nacional de Rodeio), de segunda-feira (21) a quarta (23) e sábado (26), e o Barretos International Rodeo, entre os dias 24 e 27.

A previsão é que a festa receba 900 mil visitantes até o dia 27, data em que será conhecido o novo campeão do rodeio internacional –que levará para casa um prêmio de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil).