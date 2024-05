Tempestade chega a SC e deixa 1 morto e danos em mais de 30 municípios

Curitiba

As fortes chuvas que devastaram cidades do Rio Grande do Sul chegaram a Santa Catarina deixando uma pessoa morta e retirando centenas de casa. A morte foi confirmada pela Defesa Civil estadual em boletim divulgado nesta sexta-feira (3).

A vítima é um homem de 61 anos que estava em um carro arrastado pelas águas do rio Capelinha, em Ipira. O Corpo de Bombeiros Militar informou ter encontrado o homem já sem vida dentro do veículo por volta das 7h30 desta sexta.

Um homem de 61 anos morreu após ter o carro arrastado pelo rio em Santa Catarina - Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil também confirma uma pessoa ferida, em Caçador, e pelo menos 155 desalojadas e 26 desabrigadas.

Os municípios de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul decretaram situação de emergência e, até o momento, 33 municípios registraram ocorrências.

De acordo com a nota meteorológica emitida pela Defesa Civil de Santa Catarina, um tornado foi registrado entre os municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no oeste do estado, na tarde desta quinta-feira (2). Não há registro de feridos.

O tornado foi registrado em uma área de terra perto da SC-350.

Ainda de acordo com a nota meteorológica, as tempestades foram provocadas pela atuação de uma frente fria na região sul do Brasil, combinada com o fluxo de calor e umidade que vem do norte do país.

As fortes chuvas já atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29). No estado, 31 pessoas morreram em decorrência das tempestades.