Madonna ainda é a rainha do pop?

São Paulo

Madonna é o centro das atenções. O retorno da diva ao país movimenta grande interesse do público, que deve lotar a praia de Copacabana no sábado (4) para o encerramento da Celebration Tour, comemorando 40 anos de carreira da artista.

Embora o evento seja gratuito para o público, tanto o governo do estado do Rio de Janeiro quanto a prefeitura da capital contribuíram com R$ 10 milhões cada um. A Bonus Track Entretenimento, responsável pela organização, anunciou que a cantora receberá um cachê um pouco superior a R$ 17 milhões.

Para conversar sobre a relevância da artista e o show dela no Rio, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter especial Teté Ribeiro no Como É que É? desta sexta-feira (3).

