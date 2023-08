Guardas flagram duas crianças abandonadas em casa no PR: 'Não cuidaram de mim'

Curitiba

Uma equipe da Guarda Municipal de Cascavel, no oeste do Paraná, encontrou duas crianças, uma de quatro e outra de três anos de idade, abandonadas dentro de casa na noite de terça-feira (22). Sem informações sobre o destino dos pais, elas foram levadas para o abrigo do Conselho Tutelar da cidade.

A Guarda Municipal diz ter sido acionada pelo número 153 para atender a uma situação de abandono de incapaz no bairro Julieta Bueno. Chegando ao local, a equipe constatou que as crianças estavam sozinhas e chamou o plantão do Conselho Tutelar.

Duas crianças em Cascavel (PR) são encontradas sozinhas em casa por uma equipe da Guarda Municipal, na noite de terça-feira (22) - Reprodução/Guarda Municipal de Cascavel

A chegada da Guarda Municipal na casa foi registrada em vídeo, no qual a criança mais velha, a menina de quatro anos, aparece dizendo: "Não cuidaram de mim".

"A minha mãe saiu, o meu pai [também]. A minha mãe foi ali, meu pai foi lá. Meu pai não cuidou de mim, [nem] a minha mãe. Neném ficou sozinho comigo", diz ela, em referência ao irmão.

O Conselho Tutelar disse à Folha que a família é acompanhada "há alguns anos" e que existem outros registros de negligência dos pais no passado. É a primeira vez, contudo, que as duas crianças seguem para o abrigo do Conselho.

Segundo o Conselho, a situação "se tornou mais grave nos últimos dias", e o acolhimento é feito quando se verifica risco para as crianças. Na noite de terça, não havia energia elétrica na casa e as crianças aparentemente estavam sem comida.

O caso agora deve ser analisado pela Vara da Infância e Juventude, da Justiça Estadual, que vai definir o destino das crianças.

Em casos assim, o Conselho explica que, inicialmente, os membros da família extensa, como tios ou avós, por exemplo, devem ser procurados.

Até o início da tarde desta quarta, os pais das duas crianças ainda não tinham entrado em contato com o Conselho. Os nomes não foram revelados.

A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e informou que está apurando o caso. "Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o fato", afirma.