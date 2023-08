Hospital Veterinário Público da Zona Sul de SP passa a agendar consulta só às segundas-feiras

São Paulo

A unidade do Hospital Veterinário Público da Zona Sul, localizada no bairro Jurubatuba, passará a marcar consultas eletivas —sem urgência— só às segundas-feiras, das 14h às 16h. A regra entra em vigor nesta segunda (14). Quando houver feriado, o agendamento será no primeiro dia útil seguinte.

Os donos de cães e gatos podem fazer a marcação para até dois pacientes por mês —e apenas um se for a primeira vez. O atendimento ocorrerá na semana seguinte.

O tutor do pet não precisará estar com o animal no momento de marcar a consulta, a menos que tenha dúvida sobre a gravidade do caso.

Hospital veterinário público do município de São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista, adota novo modelo de atendimento para casos eletivos - Leon Rodrigues/Secom/Prefeitura de São Paulo

O atendimento a casos de urgência e emergência continua no horário de funcionamento do hospital, de segunda a sexta, das 7h às 17h, sem agendamento prévio ou necessidade de senha.

Desde a implantação —em agosto de 2020—, o hospital da zona sul trabalhava com a distribuição de senhas diárias, de segunda a sexta, a partir das 7h, por ordem de chegada. Era necessário levar o animal.

A unidade —uma das quatro administradas pela Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico), da Secretaria Municipal da Saúde— é a terceira a implantar a modalidade. A norte foi a primeira, às quartas-feiras; em seguida a leste, às terças. O hospital da zona oeste, no Butantã, é o único que ainda adota a distribuição de senhas.

O tutor deverá ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto, um comprovante de residência na cidade de São Paulo de até 90 dias, um comprovante de inscrição em programa social, se houver, além do RGA (Registro Geral do Animal) —documento obrigatório por lei no município de São Paulo a todos os cães e gatos com idade superior a três meses. No momento do agendamento, o responsável pelo pet deverá preencher um formulário.

O hospital público veterinário é destinado à população de baixa renda residente na cidade de São Paulo.

Como fazer o RGA

É possível solicitar o Registro Geral do Animal de forma online, por meio do Portal SP156, ou presencial em uma das praças de atendimento. Mais informações estão aqui.



Hospital Veterinário Público da Zona Sul

Onde: rua Agostino Togneri, 153, Jurubatuba

Atendimento não emergencial: agendamento às segundas-feiras, das 14h às 16h

Atendimento de urgência e emergência: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Documentos necessários para o atendimento: documento de identificação oficial com foto e CPF do responsável pelo cão ou gato; comprovante de residência atualizado em nome do responsável pelo animal; RGA; cartão/comprovante de programa social, se houver