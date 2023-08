Médico é encontrado morto com mãos e pés amarrados no interior de MS

Recife

O médico Gabriel Paschoal Rossi, 29, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (3) em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, a 232 quilômetros da capital Campo Grande.

O profissional de saúde estava desaparecido havia cinco dias. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi encontrado em casa sobre uma cama com mãos e pés amarrados. Ele vestia uma roupa de hospital da cor azul com o nome Gabriel.

Médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto em uma casa de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul - Redes Sociais/Reprodução

O rapaz estava desaparecido desde o final de julho, após deixar um plantão médico em um hospital de Dourados. Desde então, a família fazia buscas.

A polícia foi acionada por uma mulher que teria visto um carro parado em frente a uma casa há uma semana. Ela teria sentido um cheiro forte nas imediações da residência.

A casa estava alugada por diária na rua Clemente Rojas, no bairro Vila Hilda, em Dourados.

Uma perícia foi feita no local do crime nesta quinta. Segundo o delegado Erasmo Cubas, o rapaz estaria morto há aproximadamente quatro dias ou cinco dias, estimativa feita em razão do estado de decomposição do corpo.

A polícia confirmou que irá investigar circunstâncias, motivação e autoria do crime.