Mega-Sena 2617 paga R$ 48,4 mi nesta quarta (2); veja os números sorteados

São Paulo

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta (2) o concurso 2617 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as seis dezenas está acumulado em R$ 48,4 milhões.

Os números sorteados foram: 03 - 14 - 36 - 42 - 43 - 44.

Mega-Sena paga R$ 48,4 milhões nesta quarta-feira (2) - Neddermeyer/Agência Brasil

A aposta simples (seis números) para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pela internet, no aplicativo Loterias Caixa ou no site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta simples da Mega-Sena é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking