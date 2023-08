Motorista bêbado é preso após atropelar nove pessoas em calçada de SP

São Paulo

Um homem de 36 anos que havia bebido antes de dirigir foi preso depois de atropelar nove pessoas, com idades entre 15 e 30 anos, que estavam na calçada em frente a uma tabacaria, na zona norte de São Paulo.

O acidente ocorreu no fim da noite deste sábado (12), na avenida das Cerejeiras, Vila Maria. A polícia não informou o nome do motorista, nem se ele tem defesa constituída.

Vítimas são atingidas em calçada por carro desgovernado, na noite deste sábado (12), na zona norte de São Paulo - Reprodução/Band

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas e, no endereço indicado, foram alertados por testemunhas que o suspeito dirigia um veículo Voyage quando perdeu o controle, subiu na calçada, invadiu a tabacaria e atropelou as vítimas.

Uma imagem de câmera de segurança mostrou as pessoas aglomeradas na frente da tabacaria quando o carro desgovernado as acerta em cheio. O vídeo registrou que o carro chegou a entrar no comércio.

O motorista estava no local quando a polícia chegou e aparentava estar bêbado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou positivo. Ele autuado em flagrante.

Ao todo, seis dos atropelados foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e três pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, das vítimas, um homem de 30 anos teve contusão no joelho e no fêmur. Um jovem de 19 anos teve lesão na perna e as demais vítimas, ferimentos leves.

Foram solicitados exames no IML (Instituto Médico Legal) e no Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante no 73° DP (Jaçanã).

Quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool comete infração gravíssima de trânsito (sete pontos na carteira de habilitação) e recebe multa de R$ 2.934,70 (se flagrado dirigindo alcoolizado mais de uma vez em um período de 12 meses, o valor dobra para R$ 5.869,40).

No caso de o bafômetro apontar quantidade igual ou superior a 0,34 mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), o responsável pode pegar detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.