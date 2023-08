Protesto de motoristas bloqueia terminal Parque Dom Pedro 2º, em SP

São Paulo

Um protesto motivado por uma disputa interna no SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) interrompeu a entrada e a saída de ônibus no terminal Parque Dom Pedro 2°, no centro de em São Paulo, por uma hora e meia na manhã desta quarta-feira (30).

O bloqueio foi montado às 9h40, e a circulação de ônibus foi retomada por volta das 11h10. O terminal é o maior e mais movimentado da capital, com 52 linhas de ônibus.

Ônibus bloquearam entrada e saída de coletivos no terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta (30) - Franciso Lima Neto/Folhapress

A manifestação contou com a adesão de 40 trabalhadores e foi capitaneada pelo secretário de saúde do SindMotoristas, Valdemir de Jesus Santos, que afirma que a atual presidência do sindicato não atua pelos trabalhadores nem dá satisfação à categoria.

"A gente veio atender ao clamor da categoria. A data-base do nosso dissídio é 1° de maio. Estamos entrando em setembro e ninguém fala nada. O presidente não se pronuncia, e a gente fica à deriva", disse.

"A gente não é chamado para as reuniões e nem para as mesas com o sindicato patronal. Todas as categorias já fecharam suas mesas de negociação. E a nossa, que é tão importante, não tem resposta nenhuma", acrescentou.

Diretor do SindMotoristas, Nailton Ferreira de Souza disse que a categoria avalia a possibilidade de uma greve na próxima semana.

"Vamos nos reunir na quinta-feira [1º] e, se não houver avanço nas negociações salariais, a gente pode entrar em greve na segunda", disse Souza.

PASSAGEIROS AFETADOS

No terminal, passageiros buscavam informações sobre alternativas disponíveis para chegar aos seus destinos.

"Só soube agora dessa manifestação. Vou para a Barra Funda [zona oeste], vou pegar o metrô, então. Sempre quem sofre somos nós. A gente perde tempo, sofre com a falta de informação e não temos nada com isso", disse a aposentada Nice Bezerra da Silva, 61.

"É um atraso para nós que dependemos dos ônibus. Vou para Barra Funda, mas nem vou pegar o metrô. Já que vou ter que andar, vou a pé de uma vez", disse o cozinheiro Juan Carlos de Souza, 24.