Símbolo de parque da zona sul, cisne negro é morto no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Um cisne negro que vivia no parque Eduardo Guinle, na zona sul do Rio de Janeiro, foi morto no último domingo (27). Chamado Romeu, o cisne tinha oito anos e era considerado um símbolo do parque por visitantes e moradores da região.

O suspeito é um homem que carregou o corpo do animal pelas ruas do bairro de Laranjeiras, na zona sul, até que a Polícia Militar foi acionada. Ele foi conduzido para a 9ª DP (Catete), onde prestou depoimento e foi liberado —o nome dele e o conteúdo de seu depoimento não foram divulgados.

O cisne negro Romeu foi morto no domingo (27) - Leitor

O parque é conhecido por ser uma extensão do jardim do Palácio Laranjeiras, a cerca de 100 metros da residência oficial do governador do Rio —Cláudio Castro (PL), no entanto, não mora no local. A administração do parque é feita por voluntários, conforme um programa da prefeitura.

A ex-comissária de bordo Cláudia Lustosa, 56, foi a responsável por doar o casal de aves Romeu e Julieta ao parque, em 2015. A fêmea foi morta em 2019, degolada com uma faca, dias após dar à luz os primeiros filhotes com Romeu.

"Na época, testemunhas viram uma briga dos cisnes com um cachorro que invadiu o ninho onde estavam os filhotes recém-nascidos. Depois ela apareceu morta, com o pescoço cortado por um objeto afiado, segundo o laudo", contou Cláudia.

Romeu tinha acabado de ser pai novamente. Ele teve filhotes com Goiabinha, a primeira cisne gerada com Julieta. Em um vídeo gravado por Cláudia, Romeu e Goiabinha aparecem com os filhotes pelo parque.

O caso aconteceu por volta das 19h de domingo. O homem passava em frente a um bar, quando frequentadores viram o cisne em suas mãos e chamaram a polícia.

Em um vídeo feito por um morador da região, o suspeito aparenta estar bêbado e nega ter matado o animal.

Há suspeita de que o homem possa ter roubado outras aves do parque. Em nota, a Polícia Civil afirmou que solicitou imagens e vai ouvir testemunhas. Já a Polícia Militar disse que reforça o policiamento.

HOMENAGEM

A morte do cisne causou comoção.

"O Romeu sempre foi uma inspiração para mim, pela sua bravura e delicadeza. Era amado por todos que frequentavam o parque, ele se aproximava das pessoas. Foi uma comoção muito grande", disse o artista plástico Pablo Menezes, 44. Morador do bairro, ele cuida do paisagismo do parque.

Em homenagem a Romeu, ele dançou a parte solo do balé "O Lago dos Cisnes" (1877), do coreógrafo Julius Reisinger. "É a parte em que o cisne negro morre. Fiz uma versão masculina", explicou.

Romeu foi enterrado no parque, na tarde desta segunda (28).