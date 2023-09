Acidente com 14 veículos deixa mortos em estrada de Goiás

Rio de Janeiro

Um acidente na rodovia BR-414, na altura de Anápolis, a 55 km de Goiânia, em Goiás, deixou ao menos seis mortos na manhã desta segunda-feira (25). A colisão envolveu 14 veículos, incluindo três caminhões.

O Corpo de Bombeiros de Goiás não informou quantas pessoas ficaram feridas nem a identidade dos envolvidos no acidente. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas sentadas às margens da rodovia, à espera do resgate.

Acidente envolvendo 14 veículos deixa ao menos seis mortos na BR-414, em Anápolis (GO) - Reprodução/Redes sociais



A corporação disse ainda que a informação de que seis pessoas morreram é preliminar. As vítimas foram levadas para o hospital estadual Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis.

Um dos veículos envolvidos na colisão era um caminhão caçamba vazio, que derramou diesel. A área ao redor foi interditada para evitar explosões. Outros dois caminhões graneleiros carregados também colidiram.

Equipes chegam na BR-414 para tentar socorrer vítimas de acidente envolvendo 14 veículos, na altura de Anápolis (GO). Três caminhõs estavam na colisão - Reprodução/Redes sociais

Quatro viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), cinco viaturas do Corpo de Bombeiros de Anápolis e equipes de bombeiros de Pirenópolis (GO) foram mobilizadas para atuar na rodovia, que segue interditada.

Procurada, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que não conseguiu contato com as equipes que estão no local.