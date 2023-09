Agente da Polícia Federal é morto em operação contra tráfico em Salvador

Salvador

Um agente da Polícia Federal foi morto e outros dois ficaram feridos em meio a operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos no bairro de Valéria, periferia de Salvador.

A operação foi deflagrada no início da manhã desta sexta-feira (15) pela FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que reúne Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Agentes da Polícia Federal participam de ação contra o tráfico de drogas em Salvador - Alberto Maraux / SSP-BA

Cerca de 100 policiais de unidades ordinárias e especializadas das forças federal e estadual participam da ação batizada como Operação Fauda, que significa caos em árabe. Eles cumprem ordens judiciais contra foragidos e buscam por armas, munições e drogas.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública da Bahia, houve confronto entre policiais e traficantes.

Na ação, três policiais federais ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu.

Quatro suspeitos morreram durante o confronto. Com eles, informou a secretaria, foram encontrados dois fuzis, duas pistolas, carregadores e munições.

Em entrevista à imprensa na cidade de Feira de Santana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte do policial.

"Quero me solidarizar com a Polícia Federal que perdeu um homem nessa iniciativa da operação em Valéria", disse o governador, que classificou a operação como uma iniciativa da polícia para desmontar essa atuação do crime organizado no estado da Bahia, em parceria com o governo federal.

Procurada, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre a operação policial.

Helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar realizam varreduras na região de Valéria e do Subúrbio Ferroviário à procura de traficantes que atiraram contra policiais.

Carregadores e munições abandonados em uma região de mata fechada foram localizados. Do alto, os militares avaliam possíveis rotas de fuga e repassam informações para as equipes terrestres.

A Secretaria de Segurança Pública destacou que informações sobre os criminosos podem ser repassadas em sigilo para Disque Denúncia no telefone 181.

A Bahia enfrenta um de seus momentos mais graves na gestão da segurança, com o acirramento da guerra entre facções, chacinas e escalada da letalidade policial, com epicentro nas periferias das cidades, cujas famílias vivenciam a morte diária de uma legião de jovens negros e pobres.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. Em 2022, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.