Fundação nos EUA faz vaquinha para ajudar filhos de mulher morta por Danilo Cavalcante

Washington

Uma organização chamada You Are Worth It Foundation lançou uma campanha virtual para arrecadar dinheiro e ajudar os filhos de Deborah Brandão, assassinada por Danilo Cavalcante em 2021 nos Estados Unidos.

O brasileiro foi condenado pelo crime em agosto, mas fugiu da prisão pouco depois. Nas duas últimas semanas, a busca para recapturá-lo teve grande repercussão na imprensa americana e brasileira.

Vaquinha para ajudar vítimas de Danilo Cavalcante - Reprodução

Cavalcante matou a ex-namorada a facadas na frente das crianças, então com 4 e 7 anos. Elas estão sob a guarda da irmã de Deborah, que também mora nos Estados Unidos.

A campanha, no site GoFundMe, já arrecadou quase US$ 10 mil. A meta na plataforma é chegar a US$ 15 mil.

"Esse fundo vai para os filhos da vitima, que não só perderam a mãe, como também testemunharam esse terrível ato de violência", diz o texto no site. A campanha foi organizada por Adina Rowan, fundadora da You Are Worth It Foundation, uma organização que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade com alimentos e outros recursos.

Diante de dúvidas levantadas nas redes sociais se o recursos realmente serão enviados à família, a irmã de Deborah respondeu em uma postagem que "Adina é um anjo que ama e sempre teve afeto pelas minhas crianças".

A Folha tentou entrar em contato com ela e sua mãe, sem retorno. Em seu perfil, a brasileira publicou uma mensagem em que agradece todos que a contataram e o trabalho das autoridades americanas nos últimos dias.

"Nesse momento, minha família e eu precisamos nos reagrupar e focar em processar tudo o que aconteceu enquanto cuidamos de nós mesmos", escreve. "Peço gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada para que possamos nos recompor e descobrir como superar essa experiência trágica."