Incêndio atinge prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

São Paulo

Um incêndio atingiu um prédio da Escola de Engenharia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) na madrugada desta quarta-feira (13), no centro histórico de Porto Alegre.

O fogo foi controlado rapidamente pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. Três equipes foram ao local para apagar as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

Chamas do incêndio em prédio da UFRGS - Reprodução/Redes sociais

O fogo causou danos em ao menos duas salas e no telhado do laboratório de geotecnia.

Apesar de ter sido rapidamente controlado, o incêndio chamou a atenção da população de Porto Alegre e vários vídeos mostrando o fogo e a fumaça foram publicados nas redes sociais.

Localizada em prédio histórico, a Escola de Engenharia foi fundada em 1896 por professores do Colégio Militar.