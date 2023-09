Marginal Pinheiros terá bloqueios neste sábado (3); veja desvios

Seis trechos da Marginal Pinheiros serão interditados no começo da madrugada deste sábado (3) para a realização da corrida "Run The Bridge", na pista expressa da via.

A corrida, que contará com percursos de até 30 km, terá largada às 5h30. Porém, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) as interdições começam a partir de 1h30 e devem se estender até às 10h30.

Os trechos bloqueados são os seguintes: pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso; acesso da avenida João Dias, sentindo Centro, para a pista expressa da Marginal, sentido Castelo Branco; acesso da ponte Edson Godoy Bueno – Itapiúna –, para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Asics Golden Run, realizada em maio, recebe 8 mil atletas na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Interdições neste sábado se dão para realização de novo evento esportivo. - George Gargiulo/Divulgação

Além dos viadutos José Bonifácio Coutinho Nogueira, sentido marginal e República da Armênia - toda extensão –, e da ponte Octavio Frias de Oliveira – estaiada.

DESVIOS

A CET elaborou desvios abrangentes, para evitar a região, ou menores, apenas para desviar dos trechos interditados.

Uma das opções para fugir da região, para o motorista que trafega sentido Centro, é acessar a ponte João Dias. Já para o sentido oposto, o recomendado é acessar a avenida das Nações Unidas e a pista local da Pinheiros.

Para o sentido Castelo Branco, há também recomendação para desviar pelas ruas Laguna ou José Guerra e acessar a Avenida Cecília Lottenberg. O trajeto inclui, em seguida, acessar as avenidas Dr. Chucri Zaidan e Eng. Luis Carlos Berrini. Enfim, acessar pela direita a Praça Soneto e virar à esquerda na rua Guararapes, adentrar a avenida das Nações Unidas e pegar a pista local da marginal.

Para desviar especificamente dos trechos bloqueados, a Companhia de Engenharia de Trânsito programou os seguintes desvios.

Para desviar da expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso: seguir pela avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Para desviar do acesso da avenida João Dias: seguir pela ponte João Dias, sentido Centro e avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Para desviar do acesso da ponte Itapiúna para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: seguir pela avenida das Nações Unidas e acessar pista local da Marginal Pinheiros.

Para desviar da ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Marginal: seguir pela avenida Jornalista Roberto Marinho, avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Bairro, rua Francisco Tramontano, avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos;

Para desviar da ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Aeroporto: seguir pela ponte José de Camargo, avenida Dr. Chucri Zaidan, avenida João Dória, avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco e avenida Jornalista Roberto Marinho.

Para desviar do viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal: seguir pela avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Para desviar do viaduto República da Armênia: seguir pela avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco.

Agentes da CET devem orientar os motoristas nos desvios programados.