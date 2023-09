Polícia apreende 74 celulares furtados durante The Town

São Paulo

A Polícia Civil encontrou 74 aparelhos celulares furtados durante o festival de música The Town. Os celulares foram localizados na madrugada de domingo (10) por seguranças do evento, no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ao perceber a aproximação dos seguranças um casal abandonou duas mochilas e fugiu. Dentro das bolsas, eles encontraram os celulares, documentos e algumas carteiras.

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista realizaram varredura pelo local, mas o casal não foi encontrado.

Alguns dos aparelhos encontrados nas mochilas que estavam com casal - Divulgação/Polícia Civil

Todos os objetos foram apreendidos. Foi realizada perícia nas mochilas, de acordo com a SSP, e as investigações continuam para identificar os criminosos.

A Deatur (Divisão Especializada de Atendimento ao Turista) entrará em contato com os donos dos celulares apreendidos a partir desta segunda-feira (11), por meio de cruzamento dos dados dos boletins de ocorrência registrados.

A retirada dos aparelhos acontecerá na sede da Deatur, na Barra Funda.

Outro caso

No Carnaval, a Polícia Civil prendeu cinco mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtar telefones celulares em eventos fechados e locais de grande aglomeração. Com elas, foram localizados 61 aparelhos.



O grupo foi preso na madrugada de 11 de fevereiro, durante uma festa de pré-Carnaval no estádio do Canindé, na região central de São Paulo.

As mulheres foram localizadas por policiais civis infiltrados no evento.

O quinteto foi indiciado por associação criminosa e furto qualificado.