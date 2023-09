Temperatura deve passar dos 30º na cidade de São Paulo nesta semana

São Paulo

O ar seco e quente ganha força no início desta semana na cidade de São Paulo, garantindo dias ensolarados, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As máximas na capital superam os 30°C, e os índices de umidade ficam abaixo de 30%, demandando cuidados.

Nessas situações, o CGE recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água; sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol; e lembrar de beber água ao longo do dia.

Pessoas caminham pela avenida Paulista sob sol intenso; semana terá dias quentes e secos - Zanone Fraissat/Folhapress

Nesta segunda-feira (11), o sol aparece entre poucas nuvens. Faz calor e os índices de umidade apresentam forte queda, com mínimo de 25%. Os termômetros oscilam entre 17°C ao amanhecer e 29°C no meio da tarde.

Na terça-feira (12), o sol brilha forte o dia todo e o tempo fica quente. A mínima esperada é de 18°C na madrugada e a máxima, de 32°C no período da tarde, quando a umidade deve cair para 28%.

A tendência se mantém na quarta-feira (13), com previsão de 31°C de temperatura máxima e umidade mínima de 25%, mas na quinta-feira (14) o tempo muda, repetindo a gangorra observada nas últimas semanas.

Nesse dia, estão previstas muitas nuvens e pancadas de chuva, por vezes forte e com trovoadas isoladas. Segundo o Inmet, a capital registrará mínima de 16°C e máxima de 28°C.