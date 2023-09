Rio Grande do Sul tem novos temporais e chuva de granizo neste sábado (23)

Rio de Janeiro

Enquanto boa parte do Brasil sofre com a onda de calor neste início de primavera, o Rio Grande do Sul permanece alvo de tempestades. Neste sábado (23), houve fortes chuvas em diversas regiões do estado, inclusive com queda de granizo.

As áreas sul e central do estado estão sob alertas de tempestades desde o final da semana. Por volta de 12h deste sábado, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou perigo de tempestade em uma região que abrange 85 municípios do estado.

Segundo o órgão, havia previsão de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 Km/h e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Defesa Civil realiza trabalho de ajuda humanitária e entrega de donativos após chuvas em Porto Alegre. - Divulgação

A previsão era que a situação se mantivesse até ao menos o fim do dia, mas com expectativa de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até o fim deste domingo (24).

Em Bagé, uma tempestade de granizo iniciada por volta das 4h deste sábado danificou casas e veículos. A Defesa Civil municipal recebeu cerca de 8.000 chamadas de emergência e a prefeitura abriu um cadastro para doações de lonas e telhas aos atingidos.

Em Porto Alegre, a prefeitura manteve todos os órgãos de pronta-resposta mobilizados durante o dia em razão do retorno da chuva. Segundo o Inmet, a precipitação acumulada na estação do Jardim Botânico foi de 19 milímetros em 24 horas.

A cidade teve queda de árvores, falta de energia e problemas no abastecimento de água.

Imagens divulgadas pela consultoria MetSul mostram uma nuvem do tipo prateleira, um cumulunimbus, com nuvens baixas na sua parte frontal e condensação, avançando sobre a área urbana de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

"Com a chegada da nuvem de tempestade, a visibilidade se reduziu muito rapidamente e o dia virou 'noite' em Caxias do Sul com a iluminação pública se acedendo. A chuva chegou com rajadas de vento e trovoadas ao município serrano do Rio Grande do Sul", diz a MetSul.

A consultoria diz ainda que a estação meteorológica automática do Inmet em Bento Gonçalves, perto de Caxias do Sul, registrou rajadas de vento de 86 Km/h por hora na chegada da nuvem de tempestade à região da Serra Gaúcha.

"Essas nuvens do tipo cumulounimbus, que podem atingir enormes alturas, de dez a vinte quilômetros, podem ser densas o suficiente para bloquear a luz solar até certo ponto, causando um efeito de escurecimento do céu e o aspecto de noite em pleno dia", explica.

Há duas semanas, temporais mataram ao menos 49 pessoas em 14 cidades do estado. Há dez pessoas desaparecidas em seis municípios.

O governo do estado contabiliza ainda 106 municípios afetados, 943 pessoas feridas e 3.130 resgatadas. São ao menos 765 desabrigados no momento, e mais de 21 mil desalojados.