PF usa scanner corporal e prende 18 pessoas com drogas no estômago no aeroporto de Guarulhos

Brasília

A Polícia Federal prendeu 18 passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tentando embarcar com drogas em cápsulas, dentro do corpo, com destino à Europa.

Com a utilização do scanner corporal, a PF prendeu os passageiros que tentavam embarcar com a substância ilícita para França e Suíça. As prisões aconteceram entre os dias 29 e 30 de abril.

Policial federal observa imagem gerada por scanner corporal em aeroporto; equipamento é usado para descobrir drogas engolidas por passageiros - Divulgação/PF

Todos foram submetidos ao scanner após serem entrevistados pelos policiais federais.

Os suspeitos foram conduzidos ao Hospital Geral de Guarulhos e ficarão sob custódia da Guarda Municipal da cidade.

Após receberem alta hospitalar, os presos serão apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Segundo a Polícia Federal, a apreensão de passageiros com drogas no corpo cresceu nos últimos anos. Foram 53 prisões em flagrante em 2024, 44 em 2023, 7 em 2022 e apenas uma prisão em 2021.