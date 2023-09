Rodízio será suspenso em São Paulo; confira o que funciona no feriadão de 7 de Setembro

São Paulo

No feriado da Independência, nesta quinta-feira (7), o rodízio de veículos e demais restrições de circulação ficam suspensos em São Paulo.

Na sexta (8), o rodízio continua suspenso e volta a vigorar na segunda (11). Contudo, as outras restrições, como rodízio de caminhões, zona máxima de restrição aos fretados e circulação de caminhões são mantidas.

Pessoas aproveitam dia de sol no Parque Augusta - Zanone Fraissat - 24.ago.2023/Folhapress

TRANSPORTE PÚBLICO

Na quinta e na sexta, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto nos terminais Bandeira e Grajaú, que estão temporariamente com funcionamento das 6h às 20h.

Os postos Jabaquara e Santana estarão fechados na quinta-feira e terão atendimento normal na sexta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado nos dias 7 e 8 e voltará ao funcionamento normal na segunda (11).

CPTM, METRÔ E EMTU

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão mudanças na operação durante o feriado de 7 de Setembro.

Na quinta, a CPTM atenderá os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo. O Metrô vai funcionar com a frota utilizada nos finais de semana, com monitoramento do Centro de Controle Operacional para colocar mais trens, se necessário.

Na sexta, tanto na CPTM quanto no Metrô, respectivamente a partir das 4h e das 4h40, as estações serão reabertas para entradas, e a oferta de trens e os intervalos programados serão os mesmos realizados nos dias úteis.

Na quinta, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e litoral norte seguirão a mesma programação de viagens praticadas aos domingos.

Veja o abre e fecha