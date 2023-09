São Paulo tem dia mais quente do ano nesta quarta (13), com 33,3°C

São Paulo

No veranico de fim de inverno, a cidade de São Paulo teve o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (13). Às 15h, a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcou a temperatura de 33,3°C .

O recorde anterior de 2023 havia sido registrado em 16 de janeiro, com 32,5°C , em pleno verão.

Pedestres na avenida Paulista sob o sol intenso; cidade de São Paulo tem dia mais quente do ano - Zanone Fraissat - 24.ago.23/Folhapress

De acordo com o instituto, apesar do recorde do meio da tarde, a temperatura ainda poderá subir nesta quarta-feira —o valor só será aferido à noite. A mínima registradas pelos termômetros no dia foi de 18°C .

Em todo o estado, a cidade de Lins (a 431 km de São Paulo) registrou a temperatura mais alta entre todos os municípios paulistas nesta quarta-feira, com 38,3°C, seguido por Valparaíso (a 564 km de SP), com 38,2°C em Valparaíso.

O inverno termina no próximo dia 23, quando começa a primavera.

TEMPO VAI VIRAR NA CIDADE

O paulistano deverá enfrentar uma madrugada abafada antes da chegada de uma frente fria nesta quinta-feira (14), que irá mudar radicalmente a temperatura.

Segundo o órgão, no início da madrugada desta quinta, os termômetros devem marcar 24°C. E vão caindo gradualmente até chegar à mínima de 13°C.

Há previsão de chuva nesta quinta. Segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura, de São Paulo, a precipitação poderá ter moderada a forte intensidade, e não se descarta a formação de alagamentos.

Na sexta-feira (15), a frente fria vai se afastar, mas os ventos de quadrante sul predominam, o que vai provocar um dia com muitas nuvens, garoa ocasional e sensação de frio, diz o CGE. A mínima deverá ser de 13°C e máxima, de 16°C.