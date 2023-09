Temporais com rajadas de vento deixam um morto em Santa Catarina

Curitiba

Temporais com rajadas de vento em Santa Catarina provocaram a morte de um homem no final da tarde desta segunda-feira (4). Ele dirigia um veículo em uma via de Jupiá, cidade no Noroeste do estado, quando seu carro foi atingido por uma árvore.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 17h e se deparou com um eucalipto caído sobre o automóvel. O condutor, cujo nome e idade não foram divulgados, já estava morto. Ele estava sozinho no carro. Os bombeiros retiraram o corpo e acionaram o IML.

Um homem morreu após o carro em que ele estava ser atingido por uma árvore durante ventania em Jupiá, no Noroeste de Santa Catarina - Corpo de Bombeiros de SC

A Defesa Civil de Santa Catarina registrou temporais com raios, rajadas de vento e granizo nas regiões oeste, meio-oeste e no planalto norte, principalmente entre as 17h e as 19h desta segunda.

Nesta terça (5), a previsão é de tempo estável com presença de sol em todas as regiões de Santa Catarina, com a aproximação de uma massa de ar seco.

O vento predomina na direção sul/sudeste, com rajadas intensas (entre 40 e 70 km/h) na área costeira, ainda segundo a Defesa Civil.

No Rio Grande do Sul, quatro pessoas morreram após as fortes chuvas desta segunda. Houve danos em mais de 20 municípios gaúchos.