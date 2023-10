Ataque contra pessoas em situação de rua deixa um morto e dois feridos em SP

São Paulo

Uma pessoa em situação de rua morreu e outras duas ficaram feridas após um ataque a tiros na madrugada desta quinta (19) na avenida do Birimbau, no Jardim Andaraí, região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

O local fica às margens da rodovia Presidente Dutra. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram até o endereço para atender a um chamado de disparo de arma de fogo e encontraram as três vítimas.

Os feridos contaram que duas pessoas em uma moto se aproximaram e, na sequência, o passageiro atirou.

O baleado em estado mais grave, que foi atingido na cabeça, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Cleverson Martins de Souza, 46, e era natural de Brasília.

Caso é investigado pelo 90° DP (Parque Novo Mundo) - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Os feridos, de 34 e 46 anos, estão internados. Segundo o delegado Antonio Lambert, titular do 90° DP (Parque Novo Mundo), onde o caso é investigado, o estado de saúde deles é grave.

O trio vivia em barracos de madeira colocados na calçada da via. Segundo a polícia, eles seriam usuários de drogas.

Policiais civis estiveram no local e não encontraram cápsulas de munição ou câmeras que pudessem ter registrado o crime. Há a suspeita, contudo, de que a arma usada tenha sido um revólver calibre 38.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

HOMEM CARBONIZADO

Outra ocorrência envolvendo pessoas em situação de rua e pendente de investigação da Polícia Civil aconteceu na manhã de terça (17), a 3 km do local onde ocorreu o caso desta quinta.

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na rua Manuel Ramos Paiva, no Catumbi, na zona leste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima usava uma lona para se proteger do frio e da chuva, e um acessório para aquecimento foi encontrado ao lado do corpo. Ainda não está claro se o homem foi vítima de um crime ou de um acidente.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados, e o caso foi registrado como encontro de cadáver no 30° DP (Tatuapé).