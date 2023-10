Chuva deixa São Paulo em estado de atenção na madrugada

São Paulo

A chuva forte na madrugada desta quinta-feira (5) deixou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos.

Vinda do interior e associada a uma frente fria, a chuva atingiu principalmente os bairros da zona sul da capital.

As próximas horas seguem com chuva em toda a cidade, com intensidade variada, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na quarta (4) as chuvas provocaram 55 quedas de árvores e um desabamento, sem registro de mortos ou feridos.

Região da Vila Mazzei, zona norte de São Paulo, parecia noite por volta das 16h30 desta quarta-feira (4) - Rubens Cavallari/Folhapress

A chuva chegou à tarde, fazendo com que todas as regiões do município entrassem em estado de atenção. Condição que permaneceu até as 18h04, quando passou para estado de observação.

O dia será de tempo instável na capital e Grande São Paulo. Há potencial para pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria, com sol entre nuvens e sensação de tempo abafado. O dia vai terminar com céu encoberto, temperatura em declínio e chuviscos. Os termômetros oscilam entre 17°C e 26°C.

O mês de outubro começou com chuvas acima da média na capital. Segundo o CGE, em apenas quatro dias foram registrados 45,1 milímetros de chuva, quase metade (41,8%) do esperado para o mês de outubro. Também há previsão de temporal e instabilidade nos próximos dias para outras regiões do estado.