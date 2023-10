Chuva provoca estragos e deixa bebê ferido em Santa Catarina; Paraná registra tornado

Porto Alegre e Curitiba

As chuvas volumosas que caem em praticamente todo o estado de Santa Catarina nesta quarta (4) e no Paraná já causam cheias de rios e estragos em diferentes regiões.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo de temporais para a maior parte dos dois estados e para o sul de São Paulo válido até a manhã de quinta (5).

Área destruída por tornado em Cascavel, no Paraná - Manoel Teixeira/Secom

Em virtude da chuva, Blumenau cancelou os desfiles do primeiro dia de Oktoberfest, que seriam na quinta, mas o restante do evento foi mantido.

Segundo dados do Epagri/Ciram ( Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC), choveu em 24 horas o previsto para o mês em ao menos cinco municípios catarinenses: Concórdia, Curitibanos, Joaçaba, Curitibanos, Mirim Doce e Tangará tiveram acúmulo acima de 130 milímetros.

Em Timbó, no Vale do Itajaí, uma das regiões mais afetadas, um deslizamento de terra soterrou parte de uma residência e feriu um bebê de um ano.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o incidente ocorreu à tarde e o bebê foi resgatado por moradores antes da chegada do socorro. Ele foi encaminhado a um hospital com escoriações no braço e na cabeça, mas sem gravidade.

Deslizamento atingiu residências em Timbó, no Vale do Itajaí, município atingido por chuva forte nesta quarta. Crédito: Corpo de Bombeiros de SC, Divulgação

Em Rio do Sul, também no Vale do Itajaí, a preocupação é com a subida do rio Itajaí-Açu, que ultrapassou 7,5 metros e invadiu ruas das cidades. Segundo a prefeitura, seis abrigos foram abertos para atender moradores que desejem retirar móveis e pertences de casa e passar a noite fora.

Em Trombudo Central na mesma região, a chuva arrastou um veículo. O motorista conseguiu sair a tempo. Já em Camboriú, no litoral norte, uma motorista passou por um susto ao cair de carro em uma vala em razão da chuva. Ela perdeu o controle do veículo e foi resgatada pela janela enquanto o veículo boiava.

Outras regiões, como a Grande Florianópolis e o oeste do estado, também registram chuva forte e estragos ao longo do dia. Em Chapecó, uma motociclista ficou ferida ao se chocar com galhos caídos na rua.

Segundo os bombeiros do estado, até meados da tarde desta quarta haviam sido atendidos 83 chamados relacionados a estragos da chuva no estado.

No Paraná, um tornado foi registrado na cidade de Cascavel por volta das 6h desta quarta e deixou um rastro de destruição. De acordo com a prefeitura, foram realizados mais de 200 atendimentos emergenciais. Árvores e postes caíram em várias regiões da cidade e dezenas de casas foram destelhadas.

Em Cascavel, no Paraná, um tornado atingiu a cidade por volta das 6h desta quarta (4), deixando um rastro de destruição. Crédito Vanderlei Faria / Secom

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do PR) classificou o tornado na categoria F2 da Escala Fujita, que vai de zero a cinco. Na categoria F2, os ventos atingem velocidades acima de 180 km/h. Até as 18h desta quarta, a Defesa Civil do Paraná registrava ocorrências ligadas a temporal e granizo em 12 cidades do interior do estado.

A previsão do tempo, conforme o Inmet, é de que ainda chova nos dois estados nesta quinta, mas em menor intensidade. Ao longo do dia a frente fria se direciona para os estados do sudeste e centro-oeste.