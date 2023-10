Chuva volta a causar alagamentos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo

São Paulo

A cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, voltou a sofrer com alagamentos por conta da chuva. O problema é recorrente no município.

Mais de 10 ruas do município ficaram tomadas pela água e pela lama desde o domingo (8). Carros ficaram praticamente submersos, a água invadiu o prédio de um hospital particular no centro, e diversas pessoas não conseguiram acessar ou sair da estação Franco da Rocha, da linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que estava com seu entorno completamente alagado.

Ruas de Franco da Rocha ficaram completamente alagadas - Reprodução/TV Globo

Atualmente, algumas vias da região central estão parcial ou totalmente intransitáveis, são elas:

rua Basílio Fazzi;

rua Gentil Rocha;

rua Eng. João Batista Garcez;

rua dona Amalia Sestini (calçadão);

vias da região central do lado oeste da cidade.

O Corpo de Bombeiros registrou o deslizamento de terra em uma residência na avenida Pacaembu, onde parte de uma casa desabou. Não houve vítimas.

Segundo a prefeitura, em 72 h o município registrou cerca de 115 mm de precipitação, volume que era esperado para todo o mês de outubro, o que seria a causa dos alagamentos.

Contudo, o problema é recorrente na cidade sempre que chove. Em abril, por exemplo, a região central do município também ficou alagada devido as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana na ocasião, que chegou a parar a circulação na linha 7-rubi.

A prefeitura afirmou que vai publicar uma declaração de alagamento para que os moradores apresentem em seus trabalhos.

Quem mora em área de risco deve ficar atento e se notar alguma situação de perigo deve acionar a Defesa Civil nos telefones 4800-6658 e 4800-6659.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as equipes estão nas ruas, já iniciaram a limpeza das vias, mas não há previsão de quando a situação deve estar normalizada e as ruas transitáveis.