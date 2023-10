Oito pessoas morrem em acidente com ônibus de excursão religiosa em SP

São Paulo

Oito pessoas morreram e ao menos 13 ficaram feridas em um acidente no final da tarde deste domingo (1) na rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará (SP), no interior de São Paulo.

O ônibus onde estavam as vítimas capotou. O veículo retornava de Tambaú para Monte Alto, na região de Ribeirão Preto.

Tambaú é uma cidade de turismo religioso, com atrações como o caminho da fé, a casa, o mausoléu e a estátua do padre Donizetti, igrejas, parque e santuário.

Ônibus depois de capotamento em rodovia no interior de São Paulo - Reprodução/TV Globo

Há a suspeita de que a chuva que caía na região no momento fez com que o motorista do ônibus perdesse o controle do veículo e capotasse.

Entre os feridos há crianças e idosos. Eles foram levados para hospitais de Sertãozinho, Guatapará, Pradópolis, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Os nomes dos mortos não foram divulgados.

A Prefeitura de Monte Alto, cidade das vítimas, montou uma base de operações em um centro de convivência da cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Felipe Nunes, divulgou informações sobre os feridos. Houve momentos de desespero no local por parte de pessoas que não sabem se os familiares sobreviveram.

Segundo o prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real (PSDB), os passageiros do ônibus participaram de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti neste domingo.

"Que o beato Donizetti acolha a alma desses fiéis", disse.

O vice-prefeito de Monte Alto, Joaquim Roberto de Oliveira, disse em entrevista ao jornal o Imparcial que muitas vítimas estavam sem documentos e isso dificulta a identificação. 35

Padre Donizetti morou durante 35 anos na casa visitada por devotos em Tambaú, cidade onde morreu e foi sepultado. Religiosos atribuem a ele milagres e conversões. O sacerdote foi beatificado pela Igreja Católica em 2019.