Ribeirão Preto terá primeira faculdade para agronegócios no país

Ribeirão Preto

Um dos principais polos do agronegócio no país, Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) terá uma faculdade exclusiva ligada ao setor no próximo ano.

A Harven Business School foi apresentada na última semana e recebeu investimento de R$ 100 milhões para iniciar as atividades, num projeto que envolve o empresário Chaim Zaher, principal acionista da Estácio e dono do grupo SEB, e os professores Marcos Fava Neves e Roberto Fava Scare, sócios da consultoria Markestrat.

Ribeirão Preto sedia a Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola do país - Joel Silva-25.abr.18Folhapress

Principal cidade de uma região que abriga o mais tradicional polo de produção de cana-de-açúcar em São Paulo, Ribeirão se destaca no agronegócio também por abrigar a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), mais relevante evento do agro no país e que em 2023 bateu recorde ao movimentar R$ 13,29 bilhões em intenções de negócios. A cidade se intitula capital brasileira do agronegócio desde o início dos anos 2000.

A faculdade iniciará as atividades oferecendo os cursos de administração, direito e engenharia de produção, todos voltados para a cadeia de fornecimento ligada ao agronegócio, além de um programa de pós-graduação.

Na avaliação da Harven, o objetivo da faculdade é formar líderes do agro que atuem nos mais variados campos, com visão integrada e global do setor e metodologias que permitam a tomada de decisões. Para isso, estão previstas parcerias com grandes empresas e propriedades rurais do setor, para as aulas práticas.

A expectativa é alcançar 3.500 estudantes universitários nos cinco primeiros anos de operação da Harven.

"A nossa ideia é transformar Ribeirão Preto na capital mundial de educação no agronegócio. Vamos viver dentro de fazendas e indústrias e preparar nossos alunos para o sucesso. O futuro nos reserva grandes oportunidades", afirmou Fava Neves, sócio da Harven e que também é docente de USP (Universidade de São Paulo) e FGV.

As inscrições para o processo de seleção para as primeiras turmas dos três cursos foram abertas em agosto.

Na apresentação da instituição, estiveram presentes produtores rurais, empresários e professores, além do prefeito Duarte Nogueira (PSDB) e do presidente do Ifama (International Food and Agribusiness Management Association), Aidan Connolly.

Ele falou aos presentes sobre as tendências da agricultura e os desafios que o setor enfrentará no futuro. Um congresso internacional do Ifama programado para 2025 deverá ocorrer em Ribeirão –neste ano foi na Nova Zelândia.

Chaim afirmou que o projeto da Harven surgiu com a "vontade de olhar para o futuro e perceber para onde está caminhando o mundo".

"Vamos formar novos profissionais, juntando nossa estratégia de educação com as riquezas da nossa região", disse. O CEO da faculdade será Fava Scare.

CIDADE DO AGRO

A proposta global vai além da criação de uma instituição de ensino superior ligada ao agro. Chaim quer levantar até R$ 1 bilhão para construir o que ele chamou de "cidade do agro" em Ribeirão Preto, reunindo tudo que o produtor rural necessite –de uma máquina agrícola a fertilizantes.

A proposta é ocupar uma área de 40 hectares (56 campos de futebol) ao lado da fazenda que abriga anualmente a Agrishow, com o objetivo de conectar educação, negócios, comércio e moradia.

O projeto está em fase de captação de investidores e o objetivo é que saia do papel em até três anos.