PM prende suspeito de estuprar mulher na praça Pôr do Sol, na zona oeste de SP

São Paulo

Policiais militares prenderam na terça-feira (10) um homem suspeito de atacar ao menos duas mulheres no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil ainda investiga se há mais vítimas.

Um dos casos ocorreu no dia 22 de setembro. Uma mulher de 37 anos foi atacada na praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, conhecida como praça Pôr do Sol, no fim da madrugada. Ela procurou uma delegacia e contou detalhes do ocorrido.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi registrado um boletim de ocorrência por estupro e lesão corporal.

Na terça, uma mulher passava pela rua Dona Elisa de Moraes Mendes, na mesma região, quando reconheceu um homem que estava dentro de uma loja de conveniência como a pessoa que tinha tentado estuprá-la na Pôr do Sol. Ela chamou policiais militares e relatou o ocorrido.

A Polícia Militar e a SSP não forneceram informações que pudessem confirmar se a mulher que reconheceu o homem foi a mesma atacada no dia 22 de setembro.

Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, conhecida como praça Pôr do Sol, localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 7.jul.21/Folhapress

Os policiais foram até o endereço e prenderam o homem de 39 anos. Ele foi conduzido até o 14° DP (Pinheiros), que já investigava o caso.

Durante a apresentação da ocorrência, uma segunda mulher compareceu na delegacia e afirmou ter sido vítima do mesmo homem. Segundo ela, o suspeito preso tinha tentado estuprá-la por duas vezes.

O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça. A detenção foi mantida durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (11).