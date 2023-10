Autor do ataque em Minas diz à PM que buscava vingança por sofrer bullying na escola

Belo Horizonte

O adolescente de 14 anos que matou um aluno e feriu três a facadas na porta de escola em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, nesta terça (10) afirmou à Polícia Militar que realizou o ataque por ter sofrido bullying no estabelecimento de ensino, onde foi aluno até 2021, conforme disse à corporação.

A Folha não conseguiu contato com a defesa do jovem.

Segundo a polícia, o adolescente afirmou que, depois de pedir aos pais para ser transferido para outra escola, decidiu realizar o ataque como forma de vingança.

Ainda de acordo com a corporação, o autor das facadas afirmou que sua intenção era matar os alunos de sua antiga sala, mas percebeu que eles estudavam de manhã. Então, esfaqueou os estudantes que saíam da escola à tarde. O ataque ocorreu por volta das 17h. Depois de atingir a quarta pessoa, afirmou segundo os policiais, largou a faca e esperou ser contido por pessoas que estavam no local.

Quatro adolescentes foram atacados quando saíam de escola em Poços de Caldas nesta terça (10). Um morreu. O autor, de 14 anos, foi apreendido. - Reprodução

O adolescente autor do ataque foi levado para o Quartel da 129ª Companhia Tático Móvel para registro da ocorrência e estava acompanhado pelo pai. A reportagem enviou perguntas para a Polícia Civil sobre depoimentos tomados até o momento. A corporação informou que uma conversa com jornalistas, da qual deverá participar também o Secretário de Estado de Educação, está prevista para ainda esta quarta (11) na escola.

O velório do adolescente assassinado começou na manhã desta quarta em Poços de Caldas. Em relação aos feridos, a Santa Casa de Misericórdia, onde foram atendidos, informou que dois adolescentes, um menino e uma menina, ambos de 13 anos, passaram por cirurgia e têm estado de saúde considerado muito grave.

A quarta vítima, uma adolescente de 17 anos, foi ferida no peito e está em observação no setor de urgência e emergência do hospital. Seu estado de saúde não é considerado grave.

Em nota, a Secretaria de Segurança de Minas Gerais disse que o governo do estado lamenta o ataque e a segurança nas escolas tem sido uma preocupação constante.

"Está em contínuo reforço, por exemplo, a Patrulha Escolar, responsável pela identificação de pontos sensíveis de segurança e a consequente realização de rondas preventivas no entorno das escolas, assim como outras operações", diz o comunicado.

Nas redes sociais, a escola Dom Bosco afirmou que as aulas desta quarta (11) estão suspensas. Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas afirma que é "solidária a toda a comunidade escolar [...] neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos".

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as festividades em comemoração ao Dia das Crianças estão suspensas. As atividades programadas deverão ser transferidas para a próxima semana.