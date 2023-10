Romeiro morre atropelado na Dutra durante peregrinação a Aparecida

São Paulo

Um romeiro de 67 anos morreu atropelado na madrugada da última segunda-feira (9) na rodovia Presidente Dutra. Ele seguia para o Santuário Nacional de Aparecida (a 180 km de São Paulo) para as celebrações do dia da Padroeira do Brasil, nesta quinta (12).

O acidente ocorreu por volta das 4h desta segunda, no km 178 da Dutra, em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A vítima morreu na hora.

De acordo com a PRF, o romeiro caminhava pela faixa de rolamento, e não pelo acostamento, quando foi atingido por um carro. Chovia no momento.

Romeiros na rodovia Presidente Dutra, rumo a Aparecida, para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil - Divulgação

Não foi informado de qual cidade havia partido o romeiro.

Além do idoso, outros quatro peregrinos foram atropelados e ficaram feridos na Dutra, desde o início da Operação Aparecida, na quinta-feira passada (5),

Conforme a PRF, até o inicio da tarde desta quarta-feira (10), mais de 10 mil romeiros passaram pelo sistema de contagem instalado no pedágio de Moreira César, a 60 km de Aparecida.

O grande volume de pessoas, entretanto, está entre São José dos Campos e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e ainda não passou pela contagem, que neste ano usa sistema de inteligência artificial.

No ano passado, entre setembro e outubro, cerca de 29 mil peregrinos passaram pela Dutra, conforme dados da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia.

A estimativa para este ano é que 50 mil peregrinos caminhem pela estrada federal rumo ao santuário, já que o Dia da Padroeira ocorre em um feriado prolongado.

Em 2022, cerca de 330 mil pessoas passaram pela Basílica de Aparecida, durante todo o período de festividades, segundo dados do Santuário Nacional, que afirma não ter estimativa para este ano.

Nesta quinta-feira (12), a programação começa às 4h50. Ao todo, sete horários de celebrações eucarísticas estão programados, todos no altar central da Basílica.

O destaque é a Missa Solene, presidida pelo arcebispo de Aparecida, com Orlando Brandes, às 9h. No ano passado, ele disse em seu discurso que "é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira".

No ano passado, em plena campanha eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi até Aparecida no dia 12, ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), então candidato ao Governo de São Paulo. Houve alvoroço e um homem com camisa vermelha chegou a ser perseguido por católicos bolsonaristas.

DICAS DE SEGURANÇA PARA PEREGRINOS

Atenção redobrada, principalmente ao atravessar ruas

Usar roupas claras e coletes refletivos

Quando em grupos, andar em fila indiana

Evitar o uso do celular ou outros equipamentos que possam causar distração

Evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida

Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada

Usar proteção solar

Hidratar-se bem

Não andar no leito da via

Fonte: Polícia Rodoviária Federal