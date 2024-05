Folha lança Se ela não sabe, quem sabe?, podcast que ouvirá mulheres com mais de 50 anos

São Paulo

Como seria sua vida se você pudesse escutar uma mulher com mais de 50 anos antes de tomar qualquer decisão? Se pudesse fazer perguntas sobre o rumo da sua carreira, o término de um relacionamento ou maneiras de lidar com o luto?

A escritora e roteirista Tati Bernardi, 45, faz isso no novo podcast da Folha, "Se ela não sabe, quem sabe?", que estreia nesta sexta-feira (3). Grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência trouxeram respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O podcast foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

No primeiro episódio, Tati conversa com a atriz Fernanda Torres, que fala sobre sua relação com o marido e os filhos, seus medos e sonhos.

"Eu fui mãe para caramba, daquela que põe na bicicleta, leva nos museus, e foi ótimo quando eles foram embora", diz Fernanda no podcast. "É um alívio filho que vai porque eu tenho mais nervoso de filho que não vai."

Roteirista, apresentadora e resenhista de literatura, Tati tem oito livros publicados. Também escreve na Folha há 10 anos, é videocaster de programas no UOL e faz formação em psicanálise há sete anos.

"De uns tempos para cá, descobri uma nova profissão para mim, que é ser uma entrevistadora. E percebo que as entrevistas que mais rendem são com mulheres, e mulheres acima de 50 anos. Apesar de a maioria das entrevistas por aí ser com meninas jovens, muitas vezes saídas de reality show, famosas por alguma polêmica vazia, e de a mídia adorar isso, o que vale a pena mesmo é ouvir mulheres interessantes e maduras", diz Tati.

A colunista da Folha entrevista ainda Zezé Motta, Bruna Lombardi, Laerte, Elisa Lucinda e Luiza Trajano.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts do jornal e pela iniciativa Todas, e tem produção do Zamunda Studio.

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas de podcast

QUANDO Sextas, às 8h

No podcast Se ela não sabe, quem sabe? Tati Bernardi entrevista mulheres com mais de 50 anos - Catarina Pignato

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis