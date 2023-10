Temporal com granizo causa estragos em postos de saúde e asilo de Ponta Grossa (PR)

Curitiba

Um temporal com queda de granizo no início da noite desta quinta-feira (26) gerou danos em ao menos 1.421 imóveis em Ponta Grossa, no Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há registros de feridos.

No total são 4.265 pessoas afetadas pelas chuvas na cidade. Equipes fazem distribuição de lonas e telhas para a população.

Entre os imóveis atingidos está o do Asilo São Vicente de Paulo, que atende mais de 100 idosos.

Chuva de granizo em Ponta Grossa (PR), na noite desta quinta (26), causou estragos no telhado da UPA Santa Paula, que recebeu lona de proteção - Reprodução/RPC

De acordo com a direção do asilo, as calhas ficaram cheias e a água começou a cair em alguns quartos. Os idosos foram transferidos emergencialmente para o salão do asilo, e nesta sexta a situação já estava controlada.

Segundo a prefeitura, também houve danos em prédios públicos do município, como postos de saúde, escolas e ginásios esportivos.

Os atendimentos médicos estão mantidos, mas a entrega de remédios foi interrompida em quatro unidades: US Agostinho Brenner (Maria Otília), US Carlos Dezaunet Neto (Shangrilá), US Clyceu de Macedo (Santa Terezinha) e US Paulo Madureira Novaes (Parque Dom Pedro 2º).

Entre as unidades de ensino afetadas, a escola Haydée Ferreira De Oliveira, no Jardim Maracanã, e o CMEI Romeu de Almeida Ribas, no Santa Paula, tiveram as aulas suspensas.

"As equipes gestoras estão em contato com os pais e responsáveis para informar sobre qualquer alteração no cronograma de aulas para a próxima semana", diz a prefeitura.

No ginásio Oscar Pereira, o Circuito Municipal de Mini-Vôlei precisou ser cancelado.