Vazão nas Cataratas do Iguaçu aumenta 5 vezes após chuvas intensas

Curitiba

Por causa das chuvas intensas que atingem o Paraná há uma semana, a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, está nesta terça-feira (10) com cinco vezes o volume da média histórica, que é 1,5 milhão litros de água por segundo.

No monitoramento realizado pela Copel (Companhia Paranaense de Energia) no rio Iguaçu, a estação que é referência para as Cataratas do Iguaçu registrava quase 8 milhões de litros de água por segundo às 13h desta terça.

Na terça-feira da semana passada, a mesma estação marcava menos de 2,5 milhões de litros de água por segundo.

Nesta terça-feira (10), a vazão das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, está chegando a 8 milhões de litros de água por segundo, 5 vezes a média - Reprodução/@fotoequipecataratas

De acordo com a empresa Urbia Cataratas, a concessionária do Parque Nacional do Iguaçu, todos os passeios do parque estão liberados, incluindo a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo.

Segundo a Copel, especialmente por causa das chuvas do último final de semana, houve aumento de vazão nos rios onde a empresa opera usinas hidrelétricas e os vertedouros das barragens estão sendo abertos sob comando do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

As três grandes hidrelétricas da Copel no rio Iguaçu —Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), Gov. Ney Braga (Segredo) e Gov. José Richa (Salto Caxias)— tiveram comportas abertas no final de semana e seguem vertendo.

Chuvas no Paraná

No Paraná, as chuvas que caíram no final de semana e ao longo da última semana já deixaram 3.205 casas danificadas, de acordo com boletim da Defesa Civil divulgado nesta terça.

Quase 800 pessoas já precisaram deixar suas casas —271 seguem em abrigos públicos.

Entre segunda e terça, o total de pessoas afetadas pela chuva subiu de 19 mil para 28 mil em 61 municípios, principalmente por causa das cheias do rio Iguaçu na região de União da Vitória, no sudeste paranaense. Na cidade, o rio subiu mais de 6 metros.

Também já foi confirmada uma morte em decorrência das chuvas, de um bebê de dois anos, que estava dentro de um carro arrastado para um rio, na área rural de Irati, na região central do estado. O corpo da menina foi encontrado na segunda-feira (9). Os pais da criança foram resgatados com vida.