Feriado da Consciência Negra terá piscinas e parques abertos em SP; veja o que abre e o que fecha

São Paulo

Neste feriado do Dia da Consciência Negra, na próxima segunda-feira (20), a Prefeitura de São Paulo manterá os parques funcionando e as piscinas dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) abertas.

Atualmente são 31 CEUs que estão com as piscinas em funcionamento, e no feriado o atendimento será das 8h às 18h. Para usar as piscinas é preciso levar a qualquer unidade um documento de identidade com foto, uma foto 3x4 e comprovante de residência . A lista das unidades com piscinas abertas pode ser consultada nesta página do site da prefeitura.

Clube da Comunidade Vila Curuçá, conhecido como Piscinão, em São Miguel Paulista - Jardiel Carvalho - 24.set.2023/Folhapress

Após a onda de calor que têm elevado as máximas à casa dos 37°C na capital paulista, uma mudança de tempo vai baixar as temperaturas neste domingo (19), e para segunda-feira a previsão é de mínima de 18°C e máxima de 23°C na cidade, com possibilidade de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os parques municipais também permanecerão abertos para toda população no feriado. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível no site da prefeitura.

Os parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente do estado também funcionarão. A lista pode ser consultada no site do governo de SP.

O rodízio de veículos estará suspenso na segunda. Demais restrições de circulação —como rodízio de caminhões, zona máxima de restrição aos fretados e circulação de caminhões— também estarão suspensas e voltam a valer na terça (21).

ÔNIBUS

A frota será de 6.600 ônibus em circulação na segunda-feira.

O atendimento nos postos de venda e em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes ocorrerá das 6h às 22h, exceto nos terminais Bandeira e Capelinha, que atendem, temporariamente, das 6h às 20h. Já os postos Centrais da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados nesta segunda.

Metrô, CPTM e EMTU

As empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão mudanças na operação durante o feriado da Consciência Negra. EMTU, CPTM e Metrô afirmam, contudo, que vão monitorar ininterruptamente suas operações para ajustar a oferta de trens e ônibus caso seja necessário.

Na segunda, a programação de viagens nas linhas de trens da CPTM e das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU será equivalente à praticada aos domingos. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários dos coletivos podem ser obtidas no site da companhia ou no aplicativo.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO