Feriado de Proclamação da República deve ser quente e seco em SP, com máxima de 37°C

São Paulo

Como estava previsto, o feriado de Proclamação da República, nesta quarta (15), será um dia muito quente e seco na cidade de São Paulo, com máxima de 37°C, como nos últimos dias, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, o céu deve estar encoberto, com muitas nuvens durante todo o dia, mas a previsão indica clima abafado e com umidade do ar na casa dos 23%, o que exige hidratação intensa e para quem estiver em lugares abertos.

Paulistanos tomam sol no parque Augusta, no centro da capital - Zanone Fraissat - 24.ago.23/Folhapres

À tarde, com o aumento do vento, há chances de pancadas de chuva isoladas, com trovoada. A noite deve permanecer abafada até a madrugada, quando a temperatura mínima deve ser de 24°C.

Com esse cenário, a Defesa Civil municipal deve manter o estado de alerta máximo para altas temperaturas, com recomendações para evitar o sol forte, usar protetor solar, umidificar o ambiente e tomar muita água, além de suspender a prática de atividades físicas ao ar livre.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo, na quinta-feira (16) o calor pode bater outro recorde para 2023, com a máxima podendo chegar aos 38°C.

A onda de calor se mantém sobre a região central do país e deve continuar pelo menos até sexta-feira (17). De acordo com levantamento do Inmet, a capital brasileira que deve ter a temperatura mais alta nesta quarta-feira é Cuiabá, em Mato Grosso, com 41°C, seguido por Boa Vista e Rio de Janeiro, ambas com 40°C.

Das 27 unidades da federação, apenas Porto Alegre e Florianópolis, ambas com previsão de 25°C, não terão temperatura máxima acima dos 30°C neste feriado.