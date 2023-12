Adolescente é apreendido por suspeita de dormir em shopping para furtar lojas em Niterói

Rio de Janeiro

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã deste sábado (30) sob suspeita de ter dormido dentro do Plaza Shopping, em Niterói (RJ), para furtar lojas do estabelecimento.

Agentes do Segurança Presente afirmaram ter apreendido com o jovem 25 relógios, nove aparelhos celulares, seis cordões banhados a ouro, dois canivetes, dois fones de ouvido, um alicate de corte e um arco de serra.

Material encontrado com adolescente apreendido sob suspeita de ter dormido no Plaza Shopping, em Niterói (RJ), para furtar lojas do estabelecimento; foram encontrados relógios, celulares, cordões banhados a ouro e fones de ouvido - Divulgação/Governo do Rio de Janeiro

Ele foi detido, segundo o Governo do Rio de Janeiro, ao sair do shopping. A identidade e a defesa do jovem não foram divulgadas.

Segundo nota do governo, os agentes foram acionados após o gerente administrativo do shopping notar a presença de um homem no estabelecimento antes da abertura das portas.

"Uma equipe do Niterói Presente fazia patrulhamento na região e chegou rapidamente ao local, quando o acusado tentava sair", disse o governo, em nota.

O adolescente e o material recuperado foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói). Procurada, a assessoria de imprensa do shopping não se manifestou até a publicação desta reportagem.

O programa Segurança Presente é um programa do governo estadual em que policiais militares recebem para trabalhar nos horários de folga.