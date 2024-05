Madonna retorna de máscara para ensaio no palco em Copacabana

Rio de Janeiro

Madonna voltou a ensaiar na noite desta sexta-feira no palco da praia de Copacabana, onde fará show no sábado (4) para mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativa da organização do evento.

Com uma roupa preta e balaclava verde cobrindo o rosto, assim como havia feito na passagem de som de quinta-feira (2), Madonna interagiu com as milhares de pessoas que acompanham o ensaio na areia e na orla.

Madonna em ensaio Copacabana - Pilar Oliveira/Reuters

"Vocês entendem?", arriscou Madonna, em português.

"Come on, Rio. Oh, yes, Rio de Janeiro", emendou a artista, para delírio dos fãs.

No fim da tarde, fãs comemoraram quando subiu ao palco uma pessoa com cabelos louros, ensaiando com dançarinos e marcando passos no palco. A assessoria do show informou, no entanto, que tratava-se de um dublê.

Por volta das 19h10, Madonna mascarada subiu ao palco e ensaiou "Live to Tell". Nos telões, apareceram mais uma vez os rostos de artistas brasileiros e internacionais que tiveram o vírus HIV, como Cazuza, Betinho e Renato Russo.

Às 19h30, Pabllo Vittar ensaiou alguns passos no palco e foi celebrada pelo público. Pabllo fará participação no show.

Quando "La Isla Bonita" tocou e Madonna surgiu tocando violão, o público comemorou mais uma vez. Ela ensaiou ainda "Express Yourself".

As canções são ensaiadas aos poucos. Ao fim de cada música, cantora e equipe saem de cena e conversam entre si. A iluminação do palco e as torres de som também são testadas nesta sexta.