Inmet alerta para novo ciclone no Sul, com chuva e vento fortes no Natal

São Paulo

Um novo ciclone extratropical deverá atingir o Sul do país neste Natal, com reflexos no início da próxima semana nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O alerta foi feito nesta sexta-feira (22) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A formação de ciclones extratropicais provocou devastação e mortes no Rio Grande do Sul durante este ano –em setembro, por exemplo, 38 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram desabrigadas ou desalojadas em quase 80 municípios atingidos pela tragédia.

O órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária diz que a formação do ciclone entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul começa no domingo (24) e deve ganhar força a partir da madrugada de segunda-feira (25).

"Ao longo deste dia, o sistema se intensifica sobre o Oceano Atlântico, na costa do gaúcha", afirma.

Rajadas de vento previstas entre a noite de segunda-feira (25) e a manhã de terça (6); Sul do país deverá ter novo ciclone - Reprodução/Inmet

Ciclones extratropicais são comuns no Sul do país. Geram muita chuva e ventos fortes, explica explica a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo

Segundo a especialista, eles se formam em áreas onde a pressão do ar fica mais baixa que a do entorno. A circulação do vento impulsiona a umidade a níveis mais elevados da atmosfera, gerando nuvens de chuva.

Conforme o Inmet, a formação deste novo ciclone e o encontro de ventos quentes e úmidos do norte e mais frios de sul, dão origem a áreas de instabilidade sobre grande parte da região Sul, com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento, que podem ficar entre 80 km/h e 100 km/h entre segunda e terça (26), na faixa leste gaúcha e em Santa Catarina.

São Paulo e Rio de Janeiro também devem ter um início de semana com vento forte por causa do ciclone, que deverá ganhar ainda mais força na terça, mas poderá ter se deslocado para alto mar.

Antes da formação do ciclone, porém, já a partir da noite desta sexta-feira, o instituto afirma que áreas de instabilidade formadas por calor e alta umidade, além da presença de um cavado meteorológico (sistema de baixa pressão), irão provocar temporais no centro-sul do Brasil.

A previsão é de tempestades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, com ventos acima de 70 km/h e queda de granizo.

Também de acordo com o Inmet, neste sábado (23), as tempestades se concentram entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e em áreas da região Sudeste. Também há possibilidade de chuva forte e rajadas de vento acima dos 70 km/h.

NATAL COM CHUVA EM SÃO PAULO

De acordo com os meteorologistas da Defesa Civil paulista, o verão começou na madrugada desta sexta-feira com possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte, e temperatura elevada em todo o estado de São Paulo. A instabilidade deve se estender durante todo o período do Natal.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Defesa Civil, afirma que o escoamento de umidade e a elevação das temperaturas deve contribuir para a formação de zonas de instabilidade atmosférica sobre o estado, gerando pancadas de chuva em todo território paulista, principalmente na faixa leste e norte, incluindo a capital e a região metropolitana de São Paulo.

Por causa das altas temperaturas, afirma a nota da Defesa Civil, essa chuva será acompanhada de fortes rajadas de vento, descargas elétricas e até mesmo a possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

"Os meteorologistas preveem um fim de semana natalino chuvoso, principalmente no final das tardes, podendo, inclusive, gerar transtornos como pontos de alagamento e enxurradas", alerta o órgão estadual em nota.

A temperatura máxima deverá oscilar entre 28°C e 32°C até o Natal, na segunda-feira.