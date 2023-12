Mega da Virada: quais as chances de ganhar e outras 7 perguntas sobre sorteio com prêmio recorde

BBC News Brasil

A Mega da Virada é um sorteio especial da Mega Sena realizado pelas Loterias da Caixa desde 2008.

Ela paga um valor muito maior do que os dos concursos ao longo do ano e não acumula —ou seja, com certeza um ou mais apostadores vão levar a bolada para casa.

Prêmio da mega da virada não acumula - Getty Images via BBC

Para ganhar o prêmio, é preciso fazer uma aposta e acertar seis números entre 60 disponíveis. Quem acerta cinco ou quatro números também ganha parte do prêmio.

Caso mais de uma aposta acerte os seis números, o valor é dividido entre os ganhadores.

Saiba tudo sobre a Mega da Virada com as respostas às perguntas abaixo.

Qual o valor do prêmio da Mega da Virada em 2023 e por que ele é recorde?

A estimativa de prêmio para a Mega da Virada de 2023 é de R$ 570 milhões, mas o valor só será confirmado após o fim do período de apostas.

Isso porque o valor do prêmio é composto pela soma de parte do valor arrecadado com apostas (62% do total destinado a prêmios) mais valores acumulado de outros concursos.

Se essa estimativa se confirmar (o que costuma acontecer), esse será o maior prêmio já distribuído pela Mega Sena na história.

Além do número de apostas na Mega da Virada ser muito maior do que nos concursos normais, outro motivo para o prêmio ser tão alto é que, neste ano, o concurso da Mega da Virada é o 2670. Concursos de final 0 ou 5 têm adicionado ao valor do prêmio 22% do total acumulado dos quatro concursos anteriores.

Apostas podem ser feitas em lotéricas ou na internet - Agência Brasil via BBC

Como ver o resultado da Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada (concurso 2670 da Mega Sena) acontecerá às 20h do dia 31 de dezembro.

O resultado pode ser conferido no site Loterias Caixa.

Também é possível acompanhar o sorteio ao vivo no canal da Caixa no YouTube e em diversas emissoras de TV do Brasil.

Até quando posso apostar na Mega da Virada?

Apostadores têm até às 17h do dia 31 de dezembro para apostar na Mega da Virada.

Para a aposta em casa lotérica o valor mínimo é o da aposta simples, de 6 números, ou seja R$ 5.

Para apostas feitas online, no site Loterias Caixa, o valor mínimo da aposta é de R$ 30.

Por que o valor da Mega da Virada não acumula?

Nos concursos regulares da Mega Sena, o prêmio acumula quando ninguém acerta os seis números sorteados.

A Mega da Virada, no entanto, é um concurso especial realizado apenas uma vez por ano e por isso tem uma regra especial: se ninguém acerta os seis números (sena), o valor é distribuído para os acertadores de cinco números (quina).

Se ninguém acerta a quina, os valores vão para os acertadores da quadra (quatro números). Mas, segundo os matemáticos, a chance de ninguém acertar a sena nem a quina na Mega da Virada é muito baixa.

A probabilidade de ganhar na Mega Sena é ínfima - Getty Images via BBC

Quais as chances de ganhar na Mega da Virada?

Segundo Diego Marques, professor do Departamento de Matemática da UnB (Universidade de Brasília), o que define as chances de uma pessoa ganhar na loteria é o número de combinações possíveis em um determinado sorteio.

"Quanto mais jogos possíveis, menor a chance de ganhar", diz o matemático.

No caso da Mega Sena, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Ou seja: o número de possíveis combinações de seis números, considerando os 60 disponíveis, é de mais de 50 milhões.

Logo, ao fazer apenas uma combinação, a chance de uma pessoa ganhar é de uma em mais de 50 milhões ou de 0,000002%.

É semelhante a colocar 50 milhões de nomes em um saco aleatoriamente e alguém enfiar a mão e sortear o seu nome.

A probabilidade aumenta com apostas com mais números, mas o valor da aposta também cresce.

Confira os preços das apostas:

Aposta simples (6 números): R$ 5

7 números: R$ 35

8 números: R$ 140

9 números: R$ 420

10 números: R$ 1.050

11 números: R$ 2.310

12 números: R$ 4.620

13 números: R$ 8.580

14 números: R$ 15.015

15 números: R$ 25.025

16 números: R$ 40.040

17 números: R$ 61.880

18 números: R$ 92.820

19 números: R$ 135.660

20 números: R$ 193.800

Como aumentar a chance de ganhar na Mega da Virada?

De acordo com matemáticos, a única forma de ter mais chance de ganhar é apostando mais.

Isso pode ser feito de duas maneiras: fazendo vários jogos de seis números ou apostando em mais números, na chamada aposta múltipla.

"Quando você aposta em sete números, você tem que acertar só seis deles. Você tem uma 'gordurinha', uma dezena que você pode errar e isso aumenta muito a chance. Você pode errar qualquer uma delas e acertar as outras seis, isso multiplica sua chance por sete", explica Marques.

Mas, obviamente, quanto mais números forem selecionados, mais caro ficará o jogo.

Existem combinações ou números com mais ou menos chances de ganhar?

A resposta dos matemáticos a essa pergunta é direta e reta: não.

"A chance de qualquer combinação de seis dezenas é a mesma. Tanto faz você jogar os números que você sonhou ou os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A probabilidade é a mesma: 1 em 50 milhões. Não vai mudar", diz Marques, da UnB.

"Alguém pode dizer: 'poxa, mas nunca deu 1, 2, 3, 4, 5, 6'. Mas eu posso dar milhões de exemplos de combinações que nunca saíram. Então, de fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é só mais uma das combinações e a chance de ela aparecer é a mesma que qualquer outra."

Sempre perto da Mega da Virada, são comuns na imprensa as reportagens mostrando os números mais sorteados até hoje.

As pessoas então se perguntam: é melhor jogar nesses números ou não jogar neles?

"A verdade é que não faz a menor diferença. O que aconteceu no passado não influencia no sorteio futuro. Essa é uma premissa fundamental de um sorteio aleatório honesto", diz Moacyr Alvim, professor da EMAp-FGV (Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas).

"A conclusão é: ignore os números do passado, porque eles não vão te ajudar em nada."

Gilcione Nonato da Costa, professor do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), alerta porém que ao jogar números muitos apostados como datas de aniversário —o que restringe os palpites até a dezena 31, que é o número de dias de um mês— aumentam as chances de você acabar dividindo o prêmio com outros apostadores de aniversários.

Quanto R$ 570 milhões renderia na poupança?

Caso o vencedor da loteria leve sozinho o prêmio de R$ 570 milhões e decida aplicar todo o valor na poupança, o rendimento mensal estimado é de cerca de R$ 3 milhões. Não seria preciso pagar imposto sobre esse valor.

Esse valor considera a rentabilidade atual da poupança, que é de 0,6% ao mês.

Mas o vencedor também poderia aplicar o valor em outros investimentos com rentabilidade maior, que renderiam um ganho mensal mais alto.