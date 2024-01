Após semana abafada, São Paulo deve ter dias com clima mais ameno

São Paulo

Após uma semana marcada por altas temperaturas e chuva no fim do dia, a cidade de São Paulo deve registrar dias com clima mais ameno a partir desta segunda (22).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda causam garoa, e o calor dá uma trégua.

A segunda-feira deve começar com muita nebulosidade e chuvisco na capital, principalmente durante a madrugada. Ao longo do dia o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe um pouco, mas a máxima não deve passar dos 25ºC.

Vista do bairro Santa Cecília, no centro de São Paulo, antes da chuva do início da tarde do dia 12 de janeiro - Felipe Bächtold 12.jan.24/Folhapress

Na terça-feira (23), o tempo volta a ficar instável devido à propagação de áreas de instabilidade por todo o estado de São Paulo.

A previsão ainda indica muita nebulosidade e pancadas de chuvas em diferentes momentos do dia, e as temperaturas não sobem muito, com mínima de 18°C e máxima de 22ºC.

CHUVA PELO PAÍS

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), dez estados estão em estado de alerta para tempestades até as 10h desta segunda: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Rondônia.

Para o Nordeste, o Inmet prevê chuva volumosa em toda a região durante toda a semana, com acumulados superiores a 100 mm no período. A chuva mais expressiva deve atingir, principalmente os estados da Bahia, do Piauí e do Ceará.