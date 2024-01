Corredor morre em Caruaru (PE) após participar de maratona e ficar com urnina preta

Campinas

Dorgival Celerino do Nascimento, de 50 anos, morreu nesta quarta-feira (24) após participar de uma prova de corrida em Caruaru (PE).

O rapaz foi hospitalizado, momentos depois de ter praticado o exercício físico, com rabdomiólise, doença causada por lesão muscular e que, geralmente, deixa a urina preta. Ele ficou na UTI.

A prova que tinha participado teve percurso de 14 km. O corredor saiu do município de Pombos – a 65 km de Recife – para participar do evento. Na volta, ao passar pela cidade de Gravatá, teve os primeiros sintomas e foi levado a uma unidade de saúde no município.

Rapaz de 50 anos já praticava esportes, mesmo assim, o corpo não aguentou ao percurso de 14 km - Reprodução

Depois, foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste, onde faleceu.

Em nota, o hospital informou que a causa da morte foi uma hepatite fulminante e rabdomiólise, doença causada por lesão muscular aguda causada por excesso de esforço físico.

A rabdomiólise é uma degradação do tecido muscular que libera uma proteína prejudicial no sangue. A condição se dá pelo excesso de força em atividades físicas, que levam à musculatura uma inflamação além do que os rins podem suportar.

Essa ruptura do tecido muscular resulta na liberação de uma proteína (mioglobina) no sangue. A mioglobina pode danificar os rins.

Os sintomas incluem urina avermelhada e escura, diminuição da quantidade de urina, fraqueza e dores musculares. O tratamento precoce com reposição intensa de fluidos reduz o risco de danos aos rins.