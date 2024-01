Dupla em moto atropela grávida ao tentar fugir da PM em São Paulo

São Paulo

Uma mulher grávida, de 30 anos, foi atropelada na noite desta quarta-feira (9), na zona sul de São Paulo, por uma dupla que fugia da Polícia Militar em uma motocicleta.

Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 foi apreendido.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os policiais estavam em patrulhamento na rua Pasquale Gallupi, perto de Paraisópolis, quando viram três homens em duas motos que, ao perceberem a equipe policial, começaram a fugir na contramão.

Carro da PM e motocicleta utilizada por suspeitos - Reprodução/TV Globo

Os militares iniciaram uma perseguição, sendo que o suspeito que estava sozinho em uma motocicleta conseguiu fugir. Os outros dois que estavam na mesma motocicleta continuaram sendo acompanhados. Porém, durante a fuga, eles atropelaram uma mulher grávida.

Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após o atropelamento, os suspeitos continuaram a fuga, mas um dos policiais atirou no pneu da motocicleta, o que fez com eles caíssem do veículo na avenida Carlos Caldeira Filho, no Campo Limpo. Eles ainda tentaram fugir a pé, mas o adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante. Com ele, havia uma arma de fogo.

O outro homem, de 18 anos, continuou a fuga a pé, sacou uma arma e apontou em direção aos militares, ainda segundo relato dos oficiais. Eles atiraram, o criminoso foi atingido e socorrido.

A placa da moto estava adulterada.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e corrupção de menores no 89° DP (Jardim Taboão).