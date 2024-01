Homem mata gerente de restaurante a tiros e faz reféns em shopping de João Pessoa

Belo Horizonte

Um homem matou a gerente de um restaurante e fez dois reféns na praça de alimentação do Mangabeira Shopping, em João Pessoa, no horário do almoço desta sexta (12). A mulher, de 37 anos, morreu após ser atingida por dois tiros. Após negociação, o homem libertou os reféns e se entregou à Polícia Militar.

O autor do ataque, de 46 anos, disse à polícia que cometeu o crime por não ter obtido retorno da gerente a respeito de uma entrevista de emprego que fez no restaurante há cerca de um mês.

Segundo o coronel Marcos Benevides, comandante do 5º Batalhão da região metropolitana da capital, o homem afirmou ter se sentido discriminado por ser pobre e parecia estar em surto.

Policiais se posicionam em frente ao Shopping Mangabeira, em João Pessoa, após homem matar mulher e fazer reféns nesta sexta (12) - Reprodução/TV Cabo Branco

Os nomes do homem responsável pelo ataque, da mulher morta e dos reféns não foram divulgados, tampouco o nome do restaurante. Também não foi informado se o homem detido já tem advogado.

Além do revólver usado no crime, o homem portava 50 cartuchos de munição. "Poderia ter atingido mais gente, mas, graças a Deus, isso não ocorreu", disse o coronel.

De acordo com o PM, o homem entrou no restaurante e apontou a arma para a gerente, que saiu correndo para a praça de alimentação, onde foi atingida. No total, três tiros teriam sido disparados.

Ainda segundo o coronel, quando o homem percebeu a chegada da polícia, voltou ao restaurante e fez os dois reféns —ambos homens, funcionários do estabelecimento—, e os manteve sob a mira da arma. Outros empregados se esconderam em um banheiro.

No início das negociações para liberar os reféns, que duraram cerca de um hora, a polícia entregou um celular ao homem. "Nas conversas, mostramos a ele que não havia outra saída que não se entregar", disse o coronel.