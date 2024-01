Locutora será nova voz da apuração no Carnaval de São Paulo

São Paulo

A voz grave de Antônio Pereira da Silva Neto, conhecido como Mestre Zulu, que marcou a apuração do Carnaval de São Paulo desde 1993, despede-se da atividade após 30 anos. A nova locutora será Eloise Matos, conforme anunciado pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, nesta quinta-feira (25).

A profissional trabalha na rádio FM há mais de 20 anos, tendo trajetória voltada à cultura do samba e do pagode. Em seu currículo, está a apresentação de shows ao lado de grandes artistas do meio.

Eloise Matos, a nova locutora da apuração do carnaval de São Paulo - Felipe Araújo/Liga-SP

"Sua experiência e paixão pela cultura carnavalesca a tornam a escolha perfeita para conduzir esse momento crucial do Carnaval, guiando o público através dos resultados e das emoções", afirmou, em nota, a Liga.

A instituição ainda exaltou sua "presença cativante na região metropolitana de São Paulo, solidificando-se como uma das locutoras mais respeitadas do ramo", comandando programas de segunda a sexta.

Ela já foi mestre de cerimônia em concurso para a escolha da Corte do Carnaval de São Paulo, que mostra envolvimento com este universo. Ainda no trabalho com voz, Eloise já participou de spots publicitários e jingles.