Público invade caminhão dos bombeiros e dança funk durante atendimento em SP

São Paulo

Pessoas que comemoravam o Ano-Novo em Peruíbe, no litoral paulista, invadiram um caminhão do Corpo de Bombeiros que seguia para atender uma ocorrência de incêndio e dançaram funk em cima do veículo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos dez pessoas dançando sobre o caminhão e na traseira do veículo ao som de um funk cuja letra dizia "fogo na frente, fogo no bumbum".

Pessoas dançam em caminhão do Corpo de Bombeiros em Peruíbe (SP), na madrugada do dia 1º de janeiro - Reprodução

As imagens também mostram o caminhão cercado por dezenas de motociclistas, que rodeavam o veículo fazendo barulho com o escapamento.

O caso ocorreu na madrugada do dia 1º, por volta das 2h50, quando a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de fogo em motocicleta, na avenida Governador Mário Covas Júnior.

"Lamentavelmente, alguns indivíduos agiram de forma desrespeitosa e arriscada, subindo na parte superior da viatura Auto Bomba. Tal comportamento não só colocou essas pessoas em risco, mas também interferiu nas atividades dos profissionais que se dirigiam para prestar um serviço essencial à comunidade", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

Nas redes sociais circulou a informação de que o caminhão havia sido roubado, o que depois foi desmentido pelos bombeiros.

Segundo a corporação, a aglomeração de pessoas e de veículos na avenida da orla atrapalhou o deslocamento da viatura até o ponto do incêndio.

"Apesar desses desafios e do comportamento inadequado de parcela de uma população, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu realizar o atendimento e prosseguiu com outros chamados naquela noite", disse a nota da corporação.