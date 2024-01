Queda de árvore mata motociclista na Régis Bittencourt, em SP

São Paulo

Um motociclista morreu após ser atingido pela queda de uma árvore por volta das 15h desta segunda-feira (29), no km 430 da rodovia Régis Bittencourt, em Registro (a 188 km de São Paulo).

Chovia no momento do acidente, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Segundo a concessionária Arteris, que administra a rodovia federal, a pista chegou a ser totalmente interditada no sentido Curitiba.

Oito minutos depois, perto dali, no km 434, um engavetamento envolvendo três carretas deixou duas pessoas feridas, que foram socorridas e levadas para unidades de atendimento médico na região.

Trecho da rodovia Régis Bittencourt - Danilo Verpa - 1º.jan.2021/Folhapress

"O trecho está parcialmente interditado no km 431 e no km 434 para atendimento e apuração das causas das ocorrências com apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal", diz a concessionária.

Às 19h30 havia 21 km de congestionamento no trecho, e o tráfego fluía pela faixa da esquerda, segundo a Arteris.

O motociclista é a nona pessoa morta por efeitos da chuva no estado de São Paulo neste mês.

A última morte havia sido registrada na noite do dia 20, em Sorocaba, quando o carro em que estava uma idosa de 74 anos foi arrastado pela água e ela não conseguiu sair do veículo.

Naquele mesmo fim de semana uma mulher foi morta após ser atingida por um raio em Praia Grande, na Baixada Santista, e mãe e filha morreram afogadas ao tentarem evitar que um carro fosse levado pela enxurrada em Limeira, no interior do estado.

As outras mortes foram na cidade de São Paulo, em itupeva, e em Juquitiba e São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), parte do estado de São Paulo deve ter tempestades a partir de quarta (31). As regiões do Alto Paranapanema e Vale do Ribeira devem ser as mais atingidas. Na cidade de São Paulo também deve voltar a chover a partir desta quarta-feira.