Búzios (RJ) enfrenta invasão de escorpião mais perigoso do Brasil

Rio de Janeiro

A cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi invadida por centenas de escorpiões-amarelos desde o início de fevereiro. O Instituto Vital Brazil, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, passou a monitorar a região neste mês após a infestação.

A espécie Tityus serrulatus é considerada a mais perigosa do Brasil e tem aumentado consideravelmente nos últimos cinco anos em áreas onde antes eram menos frequentes do estado, principalmente na região dos Lagos.

"Em Búzios, foram coletados quase 200 escorpiões vivos, o que demonstra a necessidade de medidas eficazes", afirmou o biólogo Claudio Maurício Vieira, coordenador do laboratório de artrópodes do instituto.

Segundo Vieira, os escorpiões coletados serão mantidos no laboratório para pesquisa e extração de veneno.

Escorpião-amarelo, o Tityus serrulatus, considerado o mais perigoso do Brasil - Divulgação/Instituto Vital Brazil

Dados do Instituto Vital Brazil mostram que, em 2022, foram 658 registros de acidentes com aranhas e 635 com escorpiões, totalizando 1.293 casos. No ano anterior, o índice havia sido de 1.219.

Juntos, os acidentes com aranha e escorpião são os mais comuns no estado, correspondendo a 58,2% dos registros com animais peçonhentos.

Em Búzios, segundo a prefeitura, não houve registro de ataque neste ano nem caso de escorpião encontrado em residência, apenas em lotes e áreas com vegetação.

A Vigilância Ambiental do município disse que está intensificando o monitoramento, realizando busca ativa. Foram identificados quatro bairros com a maior incidência do escorpião-amarelo: Centro, Ferradura, João Fernandes, São José e Rasa.

As autoridades orientam sobre os cuidados para combater a infestação especialmente no verão como, por exemplo, manter quintais limpos e evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e material de construção nas proximidades das casas.